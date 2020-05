Frode in acquisto materiale sanitario, legale "già chiarito"

"Il mio assistito ha chiarito la posizione tramite tre diversi interrogatori, producendo documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni. In ottica di massima trasparenza, ha altresì rilasciato le dimissioni dalle sue cariche societarie onde allontanare ogni dubbio di interferenza con le indagini". Così l'avvocato Alessandro Parrotta, legale di Luigi Martinelli, in merito all'inchiesta della guardia di finanza, ribattezzata "Titanio 2", su una presunta frode nell'acquisto di materiale sanitario ai danni dell'ospedale Sant'Anna di Torino che ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di due milioni di euro. "Tramite una tanto delicata quanto tecnica istanza alla sezione imprese del tribunale di Torino - aggiunge il legale - lo stesso ha richiesto che venisse incaricato un amministratore della sua azienda, terzo, scelto da appositi albi professionali, anche a tutela dei livelli occupazionali dei dipendenti e della prosecuzione dell'impresa. Va ancora sottolineato - conclude il legale - che a livello personale, stante quanto sopra, è stata revocata dal gip di Cuneo la misura cautelare personale. Il mio assistito intende dichiarare che ha massima fiducia nell'Autorità Giudiziaria e che è sempre a disposizione della stessa".