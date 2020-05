CAMPI & SANITA'

Emergenza migranti della frutta, arriva il commissario regionale

Guerra lascia il Covid Hospital di Tortona per occuparsi degli aspetti sanitari legati agli immigrati impegnati nei campi del Saluzzese. una promozione che potrebbe anticipare quella più importante cui pare destinato: la guida dell'Asl di Cuneo

Da commissario incaricato di gestire il primo Covid hospital del Piemonte, quello di Tortona, a eguale incarico ma volto a gestire un’altra emergenza: quella per gli aspetti sanitari legati ai migranti impegnati nella raccolta della frutta nell’area di Saluzzo. Giuseppe Guerra da domani lascerà l’Asl Alessandria della quale, dopo la direzione dell’ospedale di Tortona aveva assunto anche l’incarico di coordinare l’intera rete dei presidi, per tornare “a casa”. Il sanitario è infatti dirigente medico dell’Asl Cuneo 1. Come il suo incarico che lo aveva portato nell’Alessandrino ai primi di marzo, nei giorni terribili dell’emergenza che aveva colpito l’ospedale di Tortona, anche questo è stato disposto dai vertici regionali.

Nella lettera firmata dall’assessore Luigi Icardi e dal direttore regionale Fabio Aimar, si specifica che “il dottor Guerra potrà avvalersi per le attività di tipo sanitario delle strutture maxi emergenza 118 (diretta da Mario Raviolo, ndr), delle strutture del dipartimento regionale 118, nonché delle strutture aziendali nacessarie”. La nomina di Guerra, presidente dell’Ordine dei medici di Cuneo, sarebbe arrivata anche in seguito a ripetuti allarmi lanciati dal sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni per “gli arrivi disordinati e gli accampamenti spontanei” di moltissimi immigrati impegnati nella raccolta della frutta.

Un trasferimento quello del dirigente medico che a detta di molti potrebbe solo anticipare di mesi una nomina ancora più importante: per lui sarebbe in vista la direzione di una delle aziende sanitarie del Cuneese. Anche per questo non ha preso corpo l’ipotesi ventilata nei giorni scorsi di una sua nomina alla direzione sanitaria dell’Asl Alessandria, posto che il commissario Valter Galante ha appena affidato a Federico Nardi, primario di cardiologia all’ospedale di Casale Monferrato.