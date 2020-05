Fase 2: Riparti Piemonte, le norme per l'edilizia

"Velocizzare per ripartire", questo il criterio che ispira le norme su edilizia e urbanistica contenute nel Riparti Piemonte, illustrate oggi in I Commissione dal vicepresidente della Regione, Fabio Carosso. Una volta approvate, le nuove norme saranno in vigore fino al 2022. "Vogliamo agevolare imprese e cittadini - ha spiegato Carosso - per far ripartire un'economia profondamente in crisi. Semplifichiamo le procedure, accorciamo i tempi e aiutiamo privati e imprese che vogliono costruire o ristrutturare. Non vogliamo stravolgere il piano paesaggistico, ci siamo consultati con numerosi soggetti e siamo arrivati a una buona sintesi". La Regione stanzierà 50 milioni per coprire gli oneri di urbanizzazione legati ai permessi di costruzione, destinando fino a 50 mila euro ai privati e 100 mila alle imprese. Bar e ristoranti potranno ampliare i dehors per rispettare le norme di distanziamento previste a livello nazionale, senza oneri e con la sola comunicazione al Comune. Sarà possibile ristrutturare gli immobili nei centri storici, anche con sagoma diversa dall'esistente, in deroga ai piani urbanistici in vigore. I Comuni avranno più responsabilità nelle decisioni e vedranno incrementati i contributi da 25 mila a 35 mila euro per adeguare i piani regolatori.

Per i consiglieri Pd Alberto Avetta, Monica Canalis, Sergio Chiamparino, Raffaele Gallo e Daniele Valle "c'e' il rischio di snaturare i borghi antichi" e si deve fare "attenzione affinché l'eccessiva semplificazione non apra la porta a infiltrazioni e illegalità". C'è poi "un problema di contenzioso, se vengono scritte norme in contrasto con quelle nazionali". Critici sull'impatto paesaggistico anche i consiglieri 5 Stelle: "vediamo ombre immense - hanno detto i pentastellati - volete smantellare la legge urbanistica usando la scusa del Covid". Per Marco Grimaldi di Luv, gli interventi sono "un omnibus con il quale state cercando di smantellare la legge urbanistica". Dalla maggioranza l'invito a procedere celermente: "la direzione è giusta - ha affermato il leghista Valter Marin - il Ddl deve andare in porto nel più breve tempo possibile". Per il capogruppo di Forza Italia, Paolo Ruzzola, "50 milioni per gli oneri di urbanizzazione sono una cifra importante, ma presenteremo un emendamento per aggiungere anche la possibilità di detrarre gli interventi in edilizia". Da Fratelli d'Italia, per voce del consigliere Davide Nicco, l'apprezzamento "per l'importante opera di sburocratizzazione che si vuole portare avanti".