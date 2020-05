Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e temporali

A Torino oggi, martedì 12 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 11.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2668m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: Le correnti rimangono sud-occidentali e cariche di umidità, la quale favorirà tempo grigio sul Nordovest e con un po' di pioggia tra VDA, Piemonte e occasionalmente Liguria, seppur su quest'ultima con meno probabilità. Temperature in generale diminuzione, ventilazione orientale nei bassi strati, mar ligure mosso.