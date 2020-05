Fase 2, Appendino: ridisegniamo città che conviverà col virus

"Stiamo ridisegnando la città che dovrà convivere col virus. Ci stiamo concentrando sulla mobilità, ad esempio concentrandoci su piste ciclabili e sull'aiuto al commercio e quindi con i dehor gratuiti". Lo ha spiegato la sindaca Chiara Appendino, intervenuta a Rai News 24, precisando che i sindaci non "hanno competenze dirette in materia sanitaria, quindi non siamo noi che definiamo tamponi, controlli sanitari o politiche di tracciamento per gestire i focolai". "Fin dall'inizio abbiamo detto che i dehor saranno gratuiti. Per il Comune è uno sforzo importante, dal punto di vista economico. Ma questo significa aiutare a utilizzare spazi aperti con minori costi. Abbiamo sospeso il pagamento di tutte le imposte, dalla Tari all'imposta di soggiorno, in questo momento dobbiamo essere a fianco delle imprese. E' chiaro però che c'è bisogno di un grande intervento nazionale e governativo. Noi sindaci abbiamo poche risorse e pochi strumenti", ha aggiunto la sindaca del capoluogo piemontese.