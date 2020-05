Appendino: a Torino buco da 230 mln, intervenga Governo

"Il bilancio della città di Torino vale 1,2 miliardi in spesa corrente. Noi stimiamo una perdita di gettito di 250 milioni e un risparmio di costi di soli 20 milioni. Quindi abbiamo un buco stimato di 230 milioni. Se noi vogliano pensare che le città e in generale le amministrazioni pubbliche debbano essere istituzioni che accompagnano nella crisi e quindi non si mettono a tagliare servizi alle persone fragili, ma anzi li accompagnano e sono soggetti che immettono risorse nel sistema economico, è evidente che c'è bisogno di un gettito aggiuntivo dal governo e anche un ridisegno dei ruoli". Parola della sindaca di Torino Chiara Appendino, ai microfoni di Rai News 24. "In questo credo che le città metropolitane nell'ambito dei fondi europei e nella riprogettazione delle aree metropolitane, cioè per quanto riguarda mobilità e ambiente, dovranno avere un ruolo molto più significativo rispetto al passato dove era tutto concentrato sulle regioni. Questa è una battaglia che i sindaci metropolitani fanno da anni e che oggi diventa ancora più importante", ha aggiunto Appendino.