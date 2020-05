Torino: Rolando, per ora non ci sono problemi di cassa

"Il tema della liquidità di cassa al momento, e almeno fino alle vacanze non ci dovrebbe dare problemi, a meno che non capiti qualcosa di disastroso con i tributi di giugno. Ma non dovrebbero esserci problemi, mentre sono noti quelli della competenza a causa dei mancati introiti". A dirlo l'assessore al Bilancio della Città di Torino, Sergio Rolando, in una Commissione consiliare dedicata all'approfondimento di una mozione della capogruppo di Torino in Comune-La Sinistra Eleonora Artesio. Rolando ha quindi sottolineato che "fino ad ora siamo stati in grado di rispettare gli adempimenti che riguardano la cassa e non penalizzare i fornitori di ampio spettro". Per quel che riguarda, ad esempio, gli enti del terzo settore, "su 37 milioni liquidati dalla ragioneria, siamo arrivati a 32 milioni già pagati", ha spiegato l'assessore.