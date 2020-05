Fase 2: Gariglio (Pd), protocolli treni ignorati in Piemonte

"I problemi sul corretto rispetto delle norme di distanziamento sociale nei mezzi di trasporto pubblico in Piemonte sono purtroppo numerosi ed evidenti. E' chiaro che in queste condizioni non può essere assicurata la necessaria sicurezza per i passeggeri e per i lavoratori coinvolti. E' urgente che il ministro De Micheli verifichi le criticità segnalate e prenda i provvedimenti opportuni". E' quanto chiede Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti in una interrogazione depositata oggi a Montecitorio. "La gestione dei flussi di persone, in particolare sui treni e sugli autobus per i pendolari e sui mezzi pubblici in generale, è una delle questioni più complesse e delicate della 'fase 2', che al tempo stesso deve coniugare diritto alla mobilità con la salute dei cittadini - aggiunge -. Governo e Ministeri hanno definito apposite linee guida: si tratta di protocolli specifici che in Piemonte, secondo le denunce di passeggeri, sindacati di categoria e lavoratori delle aziende, non vengono spesso applicati e rispettati. Per questo motivo ritengo che un intervento urgente del Ministero sia necessario".