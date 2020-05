Fase 2: Bertola, Piemonte con più forza contro pericolo usura

Il Piemonte scende in campo "con più forza contro il pericolo usura, che l'emergenza Covid-19 rende più grave, rischiando di allargare la platea delle potenziali vittime anche di dieci volte". Lo annuncia dalla sua pagina Facebook il consigliere regionale M5s Giorgio Bertola, responsabile dell'Osservatorio sui fenomeni di usura estorsione e sovra indebitamento del Consiglio regionale, che sta per lanciare una campagna. "Ci sono parecchie famiglie e anche aziende - sottolinea in video Bertola - che già prima erano al limite, avevano grandi difficoltà e adesso diventano soggetti a rischio, specie se non si riesce a intervenire nel modo e nel momento giusto". "Chi è iscritto alle centrali dei rischi - spiega il responsabile dell'Osservatorio usura - non può accedere al prestito stabilito a livello nazionale. Noi vogliamo andare a integrare le misure nazionali e regionali anche con l'aiuto delle associazioni di categoria, che hanno il polso della situazione sul territorio". "L'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica - aveva osservato fin dall'inizio della crisi - hanno creato nuovo spazio di azione per la criminalità organizzata e una maggiore facilità di infiltrazione nelle imprese. E a causa del lock-down sono calate anche le richieste di aiuto da parte dei cittadini. L'azione dell'Osservatorio è quindi ancora più preziosa, sia per monitorare la situazione, sia per diffondere informazioni e proporre soluzioni".