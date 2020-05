Fase 2: Riparti Piemonte, via libera entro prossima settimana

Il provvedimento “Riparti Piemonte”, con il quale la Regione mette in campo circa 800 milioni per il sistema economico regionale, dovrebbe avere il via libera del Consiglio regionale entro la prossima settimana. Lo prevede il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, approvato oggi in conferenza dei capigruppo, che stabilisce l'approdo in aula del documento per il via libera definitivo a partire dal pomeriggio di martedì 19. Il primo obiettivo è però l'approvazione entro domani del Bonus Piemonte, che ne è una parte, riguardante anche questa il sostegno al territorio per contrastare l'emergenza economica causata da quella sanitaria da Covid-19. Oggi e domani il lavoro tocca alla I Commissione, riunita in sede legislativa sotto la presidenza di Carlo Riva Vercellotti. Nel pomeriggio di oggi si riunisce per dare i suoi pareri anche il Cal. Giovedì ancora I Commissione, per l'esame anche di due proposte di legge presentate rispettivamente dal capogruppo Pd Domenico Ravetti e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Venerdì, e poi la prossima settimana lunedì e martedì mattina torna a riunirsi la I Commissione sul Riparti Piemonte, questa volta non in sede legislativa ma con sedute ordinarie. Tutte le riunioni continuano a svolgersi in videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica.