LA SACRA RUOTA

Torino torna all'età de Lapietra

Nell'ex capitale dell'auto le macchine viaggeranno a 20 km all'ora per dare la priorità a bici e monopattini. E anche parcheggiare diventerà un'impresa, visto che non si estenderanno le aree di sosta. Questo il piano della mobilità partorito dalla giunta grillina

Nella città dell’auto si torna all’età della pietra. Anzi di Lapietra, l’assessora grillina ai Trasporti che progetta una Torino su due ruote. “Nella fase che andremo a vivere è impensabile che tutti usino l’auto privata in città, sia per il traffico che si creerebbe sia per l’inquinamento, gli spazi dovranno essere condivisi. Chiunque scelga la bicicletta per i suoi spostamenti quotidiani fa un gesto importante per la comunità. Per questo stiamo costruendo una nuova infrastruttura”. Così la sindaca dell’ex capitale delle quattroruote, Chiara Appendino, presentando insieme a Maria Lapietra, il piano di mobilità ciclabile del capoluogo piemontese.

Un progetto da oltre 2 milioni di euro per 95 chilometri tra piste ciclabili e controviali in cui bici e monopattini avranno la priorità e in cui le auto dovranno rispettare i 20 Km orari. Segnaletica, interventi strutturali e manutenzione del sedime stradale saranno le principali voci di spesa, per il 50% autofinanziate dal Comune. “Per il restante 50% siamo in attesa di sapere se arriveranno risorse dal Governo e dalla Regione e poi capiremo come intervenire per il completamento. C’è bisogno di qualche tempo in più per chiudere il cerchio”, ha spiegato Appendino.

Quel che è certo che non verranno estese le strisce blu dei parcheggi a pagamento e che in centro verranno creati degli stalli per bici e monopattini. Lo ha detto esplicitamente l’assessore Lapietra: “In estate inizieremo con la realizzazione di aree di sosta per i mezzi di mobilità in sharing e privati sostenibili, con 100 postazioni in Ztl e successivamente circa 200-300 nel resto della città, rinunciando all’estensione delle zone blu”. Allo studio inoltre l’ipotesi di modulare delle agevolazioni per parcheggi in struttura per le auto e zone pedonali intorno alle scuole.

“Fin dalla campagna elettorale abbiamo fortemente puntato sulla mobilità ciclabile sostenibile, abbiamo fatto in questi anni 36 km di piste ciclabili e abbiamo lavorato sullo sharing e Torino è stata tra le prime città a introdurre i monopattini”, ha ricordato la sindaca, sottolineando con forza: “Oggi in questa fase di emergenza è necessario accelerare su questo tema. Nei prossimi mesi vedrete una forte spinta da parte della città sulla mobilità individuale sostenibile, che vedrà una infrastruttura nuova che rafforzerà quella costruita in questi anni. Andremo più in fretta possibile, in vista di settembre quando si tornerà a scuola”, ha assicurato Appendino. In fretta ma a 20 km all’ora.