Fase 2: Riparti Piemonte; Pd, su appalti troppi rischi

Per il Pd, il provvedimento Riparti Piemonte in discussione in Consiglio regionale presenta "troppi rischi negli articoli sugli apppalti". Lo sottolinea il capogruppo Dem, Domenico Ravetti, che cita osservazioni di Massimo Cogliandro, segretario piemontese della Fillea Cgil. "Nella proposta della Giunta - dice Ravetti - è prevista alle sole aziende piemontesi la possibilità di partecipare alle gare pubbliche. Oltre al rischio di esporre la Regione Piemonte a ricorsi, c'è da sperare che le altre Regioni, in particolare quelle più ricche come la Lombardia, non si comportino allo stesso modo perché così facendo escluderebbero le nostre aziende da un numero ben più alto di gare". "Nel tentativo di semplificare - aggiunge - il provvedimento contiene una serie di allentamenti dei controlli che Massimo Cogliandro definisce come 'un ragionevole rischio di stimolare i tentativi di infiltrazione mafiosa a danno delle imprese sane'. La Fillea Cgil esprime molte perplessità anche sull'esenzione del Durc, documento per partecipare agli appalti pubblici, che assicura salari, sicurezza nei cantieri e coperture sanitarie dei lavoratori. Eliminarlo non parrebbe un bel segnale al sistema sano della nostra economia. La maggioranza dovrebbe fermarsi a riflettere".