Torino: senzatetto accolti in strutture, chiuso hub Valentino

Tutti i senzatetto che nella mattinata di martedì scorso avevano lasciato piazza Palazzo di Città a Torino, dove erano accampati per protesta, per essere ospitate nell'hub temporaneo allestito all'interno del V Padiglione di Torino Esposizioni, hanno trovato accoglienza in varie strutture. L'hub è stato chiuso. Si sono infatti conclusi gli accertamenti sanitari, le verifiche documentali e i colloqui individuali. A renderlo noto sono il prefetto di Torino, Claudio Palomba, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Nello specifico, i Servizi sociali della Città di Torino ne hanno curato l'inserimento per 36 (32 uomini e 4 donne): 12 sono stati accolti in dormitori, 8 hanno avuto accesso a percorsi del SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) e 16 hanno trovato ospitalità in altre strutture di accoglienza. Delle altre persone presenti nell'hub del Valentino, 13 sono state inserite in centri di accoglienza straordinaria (CAS) e una e' stata accompagnata presso un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). Ora, l'hub di Torino Esposizioni ha esaurito la sua funzione di spazio temporaneo per i controlli sanitari e documentali ed è quindi chiuso. E' gia' stata concordata per i prossimi giorni una riunione sulla problematica delle persone senza fissa dimora nel suo complesso, con la partecipazione della Prefettura, della Regione, della Città Metropolitana e del Comune di Torino.