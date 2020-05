Coronavirus: Torino, Comune interrompe distribuzione mascherine

La distribuzione delle mascherine negli stabili di Torino è al momento sospesa. Lo rende noto il Comune, spiegando che all'appello mancano oltre 400mila dispositivi, circa il 50 per cento del fabbisogno cittadino. "Attendiamo la consegna della nuova fornitura per completare la distribuzione alle famiglie", spiega l'assessore con delega alla Protezione civile, Alberto Unia. "Dopo le prime due tranche, l'ultima di 264 mila mascherine arrivata lunedì scorso, la consegna dei dispositivi da parte della Regione Piemonte si è interrotta e, al momento, non disponiamo neppure di un calendario sui futuri approvvigionamenti", prosegue Unia. Gli amministratori di condominio, la cui collaborazione è stata fondamentale per la Città di Torino per predisporne il servizio di distribuzione alle famiglie, ne avevano già prenotate 650mila. "Speriamo che la situazione possa sbloccarsi in tempi brevissimi così da poter raggiungere al più presto tutti i cittadini attraverso gli amministratori e, poi, coi volontari", conclude Unia.