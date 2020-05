Appendino: Puntiamo su mobilità sostenibile ma non è guerra ad auto

"Da quattro anni abbiamo deciso di puntare sulla mobilità sostenibile. Quelle scelte oggi sono la base su cui investiamo ancora di più: prevediamo circa 100 chilometri da dedicare a biciclette e monopattini. Ma non è una guerra tra ciclisti e automobilisti, solo che noi non possiamo immaginare che tutti usino l'auto privata, sia per il traffico sia per l'ambiente. Le iniziative per incentivare l'uso di bici e monopattini vanno anche a vantaggio di quanti invece sono costretti a usare l'auto. Il trasporto pubblico è una grande sfida: sarà molto difficile per tutte le città garantire il servizio che c'era prima con la diminuzione della capienza dei bus per i distanziamenti". Lo ha detto il sindaco di Torino, Chiara Appendino, intervistata da Maria Latella su SkyTg24.