Fase 2: Confcommercio, lunedì si ritorna alla vita

"Da lunedì si torna alla vita delle nostre aziende. Il 18 maggio riaprono i negozi non alimentari insieme a parrucchieri e centri estetici, mentre il 20 toccherà ai mercati non alimentari. Grande l'impegno della nostra organizzazione verso una condivisione di regole di buon senso raggiunte dalle regioni italiane che hanno stabilito con il governo le linee guide: mascherine, guanti, soprattutto il distanziamento di un metro a tutela della clientela e dell'imprenditore stesso, anche per la ristorazione come è già accaduto per tutto il settore alimentare". Così la presidente di Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa. "E' un importante passo decisivo per il ritorno alla normalità. Sono certa che i nostri imprenditori si impegneranno nel rispetto delle regole. Il nostro impegno non si ferma qui lavoriamo per la ripartenza di tutte le imprese che potranno aprire nei prossimi giorni. Siamo come sempre a disposizione degli imprenditori per l'assistenza necessaria alla riapertura", conclude.