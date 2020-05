Coronavirus: Agenas, centrale Asl Alessandria buona pratica

L'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha inserito tra le buone pratiche il progetto dell'Asl di Alessandria di Centrale Operativa Covid-19. Attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, fornisce informazioni sull'emergenza coronavirus e sulla rimodulazione dei servizi sanitari e sociosanitari, come anche ai famigliari dei ricoverati al Covid Hospital di Tortona, creando un punto di contatto tra i cittadini e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente. Le funzioni di 'filtro informativo' e di 'risposta operativa' si sono rivelate preziose per le persone che hanno bisogno prima di tutto di indirizzare correttamente le proprie richieste in un momento di rimodulazione dell'offerta sanitaria in setting non sempre conosciuti. La riconversione, con le risorse già disponibili, della Centrale in favore di questo servizio di 'filo diretto con l'Asl', consente di garantire un'assistenza continua, con la sola difficoltà, riscontrata in fase operativa, dell'elevato numero di richieste che talora causa lunghe attese al telefono.