La Fase 2 della Rebola

Dicono che… sia stato Luca Remmert a suggerirne il nome ad Alberto Cirio. E così a sorpresa, visto il suo orientamento politico non propriamente collocabile nel centrodestra, Maurizia Rebola farà parte del gruppo di lavoro che affiancherà il governatore nella gestione della Fase 2 per il settore economico e produttivo. Anzi, a quanto trapela dal piano nobile di piazza Castello, alla manager culturale a lungo direttrice del Circolo dei Lettori, verrà affidato il compito di raccordo tra i componenti di un comitato di esperti che Cirio vorrebbe presto trasformare in vera e propria task force.