Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, martedì 19 maggio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 1.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3082m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: il rinforzo dell'alta pressione garantisce condizioni stabili e soleggiate sulle regioni di Nord-Ovest, salvo qualche annuvolamento irregolare. Clima dai connotati estivi, massime in pianura sui 26-27 gradi. Venti deboli, da nord sulla liguria. Mar Ligure quasi calmo o poco mosso.