Scuola: bambini nelle aule universitarie

"Portiamo i bambini nelle aule dell'Università". E' la proposta della preside Lorenza Patriarca che da giorni cerca spazi per le scuole dell'istituto comprensivo Tommaseo di Torino. La dirigente scolastica sta dunque iniziando a ragionare su cosa fare a settembre per gli studenti della primaria. Allo stato attuale, vista anche la relazione del Politecnico e il confronto con l'ufficio scolastico regionale, difficilmente le aule delle due sedi potrebbero garantire la presenza in contemporanea di più della metà degli allievi. Da qui l'idea di usare le aule universitarie qualora gli studenti dovessero continuare con le lezioni online. Una proposta che la dirigente è convinta possa valere anche per le altre scuole del centro e degli stessi quartieri universitari. La preside non si è fermata lì ma ha preso contatti anche con musei e istituzioni come il Circolo dei lettori per fare delle lezioni anche in quei luoghi. L'idea di usare gli spazi universitari sarà valutata anche dall'amministrazione comunale ma potrebbe essere di non facile gestione. D'altro canto le aule degli atenei sono molto grandi e non sempre efficienti per dei bambini della primaria.