Mittal: Ravetti (Pd), senza lavoro niente Fase 2

"Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai lavoratori dello stabilimento ArcelorMittal di Novi Ligure, che hanno dichiarato sciopero a oltranza a causa del mancato accordo sulla cassa integrazione per Covid-19 e dell'atteggiamento incomprensibile dei vertici dell'azienda che hanno deciso improvvisamente di fermare la produzione a Novi, dopo averla fatta ripartire prima dell'apertura nazionale, chiedendo una deroga". Così il capogruppo del Pd Regione Piemonte, Domenico Ravetti. "Mi impegnerò in prima persona – afferma Ravetti – affinché la Regione intervenga per chiarire la situazione. Si deve fare chiarezza su quali saranno il piano industriale del gruppo e le prospettive per i lavoratori". "Senza lavoro – rimarca – non potranno esserci né ripartenza né rilancio, soprattutto in un territorio come l'alessandrino sul quale le crisi economiche hanno duramente pesato. Senza lavoro non ci sarà una Fase 2".