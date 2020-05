Piemonte: start up innovative, la Regione raddoppia i fondi

In Piemonte raddoppia, salendo a 46,3 milioni, la dotazione dei bandi messi a disposizione dalla Regione per la Piattaforma Tecnologica di Filiera e per le Start-Up che avviano iniziative nel campo della ricerca e dell'innovazione. Su iniziativa dell'assessore alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati, la Giunta ha infatti approvato una delibera che incrementa di 20,3 milioni i fondi, di cui 15.314.509 euro per la Piattaforma Tecnologica di Filiera (Pitef) e 5 milioni per le start-up che avviano iniziative imprenditoriali nel campo della ricerca e innovazione (Sc-Up). La misura per le piattaforme tecnologiche è a fondo perduto, ed è destinata a finanziare progetti di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale nell'ambito dei settori aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, tessile, agroalimentare e salute. La misura per le start up, destinata a quelle di piccola dimensione che possiedano il "potenziale per una penetrazione del mercato", eroga un contributo a fondo perduto tra 150 mila e 500 mila euro, a copertura fino al 100% dei costi. "Raddoppiamo la dotazione - spiega Marnati - per aiutare un settore spesso sottovalutato, in passato trattato come una Cenerentola. Oggi tutti si sono accorti che è stato un errore, come insegna la tragedia del Covid-19. Questo assessorato non lascerà più neanche una briciola per terra, anzi aumenterà gli stanziamenti".