Piemonte: Consigliere Parità, al via le candidature

Sono iniziate le procedure per la presentazione delle candidature relative alla nomina del Consigliere di Parità della Regione Piemonte, che possono essere proposte fino al 29 maggio. Sono anche stati riaperti i termini in per una serie di altre candidature, la cui presentazione scadrà sempre il 29 maggio, mantenendo comunque valide quelle già presentate. Riguardano il Museo regionale dell'Emigrazione dei piemontesi nel mondo (tre rappresentanti nel Comitato di gestione,) il Collegio convitto municipale Trevisio di Casale (un componente del cda e un revisore), la Fondazione Dot, Donazione Organi e Trapianti onlus (un membro del cda), la Fondazione Academia Montis Regalis (un componente del cda) Tutte le informazioni sono reperibili su sito web del Consiglio regionale.