Fase 2 all'Humanitas Gradenigo, ospedale torna Covid free

Humanitas Gradenigo ha riaperto al pubblico, oggi a Torino, il suo ingresso di corso Regina Margherita. Era chiuso dal 21 marzo, giorno in cui l'ospedale aveva ricoverato i primi pazienti affetti da Covid-19. "E' un momento importante e fortemente simbolico per il nostro Ospedale che, dopo aver separato i suoi percorsi interni e aver ripreso in piena sicurezza l'attivita' chirurgica e ambulatoriale, si struttura ancor di più nella gestione quotidiana di pazienti Covid-19 e non Covid-19", afferma il direttore sanitario di Humanitas Gradenigo, Domenico Tangolo. "Approfittando del calo nei ricoveri dei pazienti Covid-19 - continua -, abbiamo completato una serie di lavori al piano terra e al quarto piano dell'edificio di corso Regina Margherita che ci permettono ora di tenere separati i percorsi interni all'ospedale e, allo stesso tempo, di gestire in modo altrettanto lineare un'ipotetica recrudescenza del numero di pazienti ricoverati perché positivi al virus". "Sono stati due mesi molto impegnativi - osserva - per il nostro ospedale", che all'emergenza Coronavirus ha dedicato l'intero edificio di corso Regina con circa 100 posti letto. "Da oggi, dopo una speciale azione di sanificazione e nebulizzazione, il piano terra torna a ospitare Pronto soccorso, Osservazione breve intensiva e Terapia intensiva - conclude -. La nuova organizzazione concentra i pazienti positivi al virus al quarto piano, in quel reparto si accede solo attraverso ingressi, scale e ascensori riservati. Il resto dell'ospedale è 'libero'".