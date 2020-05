Festa di Maria Ausiliatrice in forma ridotta

Si terranno in forma ridotta e senza la consueta processione alla quale partecipano tradizionalmente ogni anno circa 25.000 persone, i festeggiamenti dedicati a Maria Ausiliatrice, domenica 24 maggio a Torino. Quest'anno il programma è stato ripensato nel rispetto delle norme anti Covid. Non si potranno svolgere le consuete messe ad ogni ora, ma solo alcune, alle ore 8; 9,30; 11; 12,30; 15,30; 17; 18,30 e il rosario alle 20,30. La messa delle 11, officiata dall'arcivescovo Nosiglia e il rosario (che sostituisce la tradizionale processione), saranno trasmessi in diretta tv su Rete 7 per permettere di celebrare la festa anche a chi non potrà partecipare fisicamente. In chiesa infatti potranno stare solo 200 persone, in luogo di 2.000-2.500 compresi, i fedeli in piedi. "Desideriamo vivere questa solennità con uno spirito di profonda confidenza in Maria. Aprendo il cuore e confidando a Lei paure e speranze che animano questi giorni", commenta don Enrico Stasi, ispettore dei Salesiani del Piemonte e Valle d'Aosta.