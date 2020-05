Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, giovedì 21 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3523m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'alta pressione garantisce generali condizioni di bel tempo sulle regioni di Nord-Ovest con tempo in prevalenza soleggiato su Valle d'Aosta, Liguria e pianure piemontesi. Maggiore variabilità nuvolosa è attesa a ridosso dei rilievi del cuneese, torinese, biellese e verbano; isolati acquazzoni o brevi temporali tardo pomeridiani non sono esclusi su Alpi Cozie, Marittime e Massiccio del Monte Rosa. Temperature stazionarie, massime fino a 25-27 gradi in pianura. Venti deboli. Mar ligure poco mosso.