OPERE & OMISSIONI

Riaperti 8 cantieri su dieci, fatturato -70%

Al lavoro le 49mila imprese piemontesi con i loro 150mila addetti. Il lungo lockdown ha messo in ginocchio il comparto delle costruzioni che ora tenta un difficile recupero. L'8% dei ricavi di un appalto destinato alla sanificazione. Indagine di Confartigianato

Otto cantieri su dieci hanno riaperto in Piemonte, con una flessione di fatturato, spalmato nei mesi di marzo, aprile e maggio, di circa il 70%. È la stima di Confartigianato Piemonte, secondo la quale l’8% dei ricavi di un appalto verrà destinato alla sanificazione per lavorare seguendo i protocolli sulla sicurezza. in Piemonte sono 49mila le imprese artigiane edili con 150 mila addetti, solo a Torino e provincia se ne contano circa 24 mila.

“L’effetto Covid si fa sentire pesantemente sulle imprese artigiane – commenta Luciano Gandolfo, presidente Confartigianato Piemonte Costruzioni – anche su quelle che sono ripartite prima. L’edilizia è ferma e su di essa grava anche un decennio di crisi durissima che le ha decimate. L’effetto psicologico di paura rallenta investimenti e progettualità. Lo sblocco del lockdown non ha significato per l’edilizia la piena ripresa dell’attività, pesa ancora l’insicurezza e la confusione. Ora che abbiamo riaperto i cantieri intravediamo i contorni di una crisi senza uguali”.

Le imprese edili segnalano difficoltà nella gestione dei cantieri. La principale è la copertura dei costi per la sicurezza dei lavoratori e per il tempo impiegato ogni giorno a sanificare locali e servizi. “Non sempre è facile reperire i dispositivi di protezione, inoltre lavorare con le mascherine sotto il sole è un disagio. Ogni mattina viene misurata la temperatura a tutti i dipendenti, ma, per la privacy, la legge non obbliga a redigere un verbale, quindi se un dipendente si dovesse ammalare di Covid-19 il datore di lavoro potrebbe essere civilmente e penalmente responsabile”. Il 65% delle imprese edili chiede di rimuovere gli ostacoli burocratici, le altre lo snellimento degli appalti.