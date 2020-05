Lepri (Pd): accesso credito Terzo settore previsto nel Dl liquidità

"La garanzia statale per l’accesso al credito da parte degli enti di terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti (anche non imprenditoriali) non è stata prevista nel Decreto Rilancio perché la si sta definendo, più opportunamente, entro il Decreto Liquidità. Proprio ieri sera è stato approvato in Commissione finanze alla Camera l’emendamento che prevede tale misura". Lo dichiara Stefano Lepri, responsabile terzo settore Pd.