Torino: Appendino, candidarmi col Pd? Problema sono progetti

"Il tema non è la mia ricandidatura, è cosa vogliamo fare. Io ho portato avanti dei progetti, come la seconda linea della metropolitana, chi ci sta nel portarlo avanti? Chi vuole mettere la mobilità alternativa al centro delle tematiche, ad esempio, ambientali in cui io credo? Io non escludo che si possa allargare l'orizzonte e guardare in modo più ampio a quello che è strettamente il Movimento, ma il tema che riguarda la mia città, il Movimento, è cosa vogliamo fare, non è Appendino il punto". Così, ospite della trasmissione 'L'Aria che tira' di La7, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto su una sua eventuale ricandidatura alla guida di una coalizione allargata al Pd. Sulla ricandidatura "deciderò dopo l'estate - ribadisce Appendino -. Adesso siamo impegnati nell'emergenza e non credo sia il momento di affrontare questo tema o quello delle nostre regole. Penso che dopo l'estate sia corretto che chi è in carica decida e lo farò in quel momento".