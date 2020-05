'Ndrangheta: Rosso, gup dispone perizia medic

Il gup Elena Rocci ha disposto un accertamento sulle condizioni di salute di Roberto Rosso, l'ex assessore regionale piemontese in carcere dalla fine di dicembre per una vicenda di presunto scambio elettorale politico mafioso. Per Rosso, la difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari. La procura ha dato parere favorevole.