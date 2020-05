Torino: nuovi bandi e anticipo contributi per riavvio cultura

Nuova programmazione delle attività culturali per valorizzare la sopravvivenza delle diverse aziende, progetti specifici, nuovi bandi per sostenere il riavvio delle attività che contengano i criteri anti Covid, dilazione del pagamento dei canoni degli immobili della Città concessi agli enti, liquidazione anticipata dei contributi del 2019 (già liquidato l'80% delle risorse per un totale di circa 15 milioni). Sono alcuni dei provvedimenti assunti dalla Città di Torino per fare fronte alla crisi del mondo culturale che in Piemonte, tra musei, cinema e spettacolo dal vivo, ha visto una perdita di incassi tra i 45 e i 47 milioni di euro, di cui 30 nella sola Torino. Li ha reso noti oggi l'assessore alla Cultura, Francesca Leon in Commissione Cultura e poi incontrando i giornalisti. "In questi mesi forse abbiamo comunicato poco ma non abbiamo mai smesso un attimo di lavorare - ha detto Leon - e ora siamo in grado di presentare questo pacchetto di provvedimenti che abbiamo chiamato Torino a cielo aperto frutto di una grande collaborazione con i territorio, ma anche con il governo che in un primo momento, con il primo dpcm non era riuscito a considerare il mondo della cultura come necessario".