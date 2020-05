Fase 2: Piemonte, da lunedì riparte anche lo sport

"Da lunedì 25 maggio lo sport piemontese riparte in sicurezza". Lo annuncia l'assessore regionale Fabrizio Ricca, secondo cui "è l'ora che palestre, piscine e circoli tornino in attività e che i piemontesi possano nuovamente allenarsi". Tutto all'insegna, però, del buon senso e della sicurezza: "chiediamo alle strutture e ai loro gestori - sottolinea - di seguire i protocolli predisposti dal ministero e dalla Regione che potranno fare la differenza, evitando di farci ricadere in una situazione di blocco". Distanziamento sociale e divieto di assembramento sono infatti due delle condizioni essenziali per ripartire. Le palestre dovranno redigere un programma delle attività il più possibile pianificato e regolamentare gli accessi, organizzare gli spazi in spogliatoi e docce per assicurare le distanze di almeno 1 metro, regolamentare flussi, spazi di attesa, accesso alle diverse aree, posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone sempre per garantire il distanziamento. Nelle piscine non sarà possibile accedere alle tribune o fare manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti, è preferibile regolamentare l'accesso con prenotazioni ed è necessaria la vigilanza delle analisi biochimiche dell'acqua.