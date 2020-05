Migranti: ferisce operatrice in centro accoglienza, arrestato

Arrestato nella notte dai carabinieri un 21enne del Gambia, ospite al Cas (centro di accoglienza straordinaria) di Alpignano (Torino), per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio. I militari sono intervenuti perché l'uomo ha danneggiato i locali per poi aggredire un'operatrice. La donna è ancora ricoverata all'ospedale di Rivoli con una sospetta frattura del menisco al ginocchio destro. All'arrivo dei militari il 21enne ha aggredito anche loro. Il Cas di Alpignano è stato teatro di diverse proteste durante il lockdown per via della presenta di alcuni ospiti che hanno contratto il Coronavirus.