Casa: Grimaldi (Luv), dopo Consulta la Regione cambi legge

"Nei mesi scorsi la Regione Piemonte, per voce dell'assessora Caucino, ha bloccato tutte le pratiche di accesso alle graduatorie per le case popolari e di assegnazione degli appartamenti ai cittadini nati all'estero sulla base di un cavillo gravemente discriminatorio. Ora ci aspettiamo che la Giunta tenga conto del parere del Difensore Civico e della Corte Costituzionale, e pensi alle responsabilità cui la Regione andrà certamente incontro nel caso in cui non cambi idea". E' quanto afferma Marco Grimaldi, capogruppo di Luv in consiglio regionale, commentando una sentenza della Corte Costituzionale su un caso in Lombardia. Spiega il consigliere che la pronuncia della Consulta riguarda un articolo di una legge regionale lombarda in base al quale "l'accesso è consentito a chi è residente "per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda". "Questa formulazione - osserva - è stata dichiarata illegittima perché in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione" e, agganciandosi a una nota del Difensore civico, nel rileva la presenza "in termini quasi integralmente sovrapponibili anche nel nuovo testo dell'articolo 3 (comma 1, lettera c) della Legge sull'edilizia sociale in Piemonte".