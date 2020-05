Appendino visita Croce Verde, +10% di interventi

"Con 1.334 volontari organizzati in squadre e 94 dipendenti, nel 2019 Croce Verde Torino ha svolto 87.305 interventi sul territorio metropolitano, che nel primo trimestre 2020 sono aumentati circa del 10% a causa dell'emergenza sanitaria". A illustrare i dati del lavoro del servizio di volontariato sanitario è la sindaca, Chiara Appendino, che questa mattina ha visitato la sede locale dell'associazione. "Sono stati - ha detto - interventi sanitari ma anche, insieme alla Città, per aiutare persone in difficoltà ad accedere a beni primari". La sindaca ricorda che "l'aspetto a cui tengono di più è quello della formazione scrupolosa e dell'equipaggiamento di tutto il personale, fondamentale per permettere di servire il prossimo in sicurezza e serenità". In un post su Facebook, Appendino evidenzia che "come tante realtà in primissima linea, hanno avuto non poche difficoltà da quando il coronavirus ha cambiato le nostre vite, ma le hanno affrontate con una responsabilità e una generosità encomiabili". "So - aggiunge - che è stato fatto un lavoro davvero complicato a fronte di un qualcosa di cui nessuno aveva piena consapevolezza, donando tempo ed energia alla propria comunità, con tanta paura per sé e i propri cari. E questo vale ancora di più".