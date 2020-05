Fisco: Napoli (FI), cercare 100mld possibili

"Se lo Stato concentrasse ogni energia per recuperare i 100 miliardi di debiti fiscali esigibili la finanza pubblica riceverebbe ossigeno per i prossimi anni". Lo afferma Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera, che prosegue: "Invece abbiamo l'Agenzia delle Entrate costretta a esaminare cartelle e fascicoli fiscali che troppo spesso riguardano persone decedute, aziende fallite anni prima, nullatenenti dai quali, giustamente, è impossibile pretendere alcunché". "E' difficile non essere d'accordo con l'analisi del direttore dell'Agenzia delle Entrare, Ernesto Maria Ruffini. Una visione burocratica della politica fiscale ha provocato negli anni una grande dispersione di energie, umane e finanziarie, per andare a caccia di debiti fiscali divenuti nel frattempo inesigibili per le più diverse ragioni", conclude Napoli.. Più utile e urgente diventa per lo Stato lasciar cadere le pretese da contribuenti nel frattempo usciti dai ruoli e chiudere le partite fiscali in essere con i contribuenti attivi. Non si tratta qui di aprire la strada a condoni o ad altri aggiustamenti, ma di esigere il giusto da chi è nelle condizioni di farlo. E se le stime di Ruffini sono giuste, incassare 100 miliardi significa disporre di risorse pari a tre volte gli importi del Mes o dell'intero importo del Sure".