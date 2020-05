Fase 2: Uiltucs, operatori Rsa in piazza con fascia di lutto

Gli operatori delle residenze per anziani manifesteranno con la fascia simbolica di lutto per le vittime e i loro cari. Lo rende noto la Uiltucs. "I lavoratori non vogliono sentirsi eroi, ma chiedono rispetto e dignità", spiega Luigi Gambale della Uiltucs Piemonte. "Il 29 maggio diciamo basta perché non vogliamo più che chi ha la responsabilità istituzionale di assumere decisioni possa deliberare provvedimenti che non tengano conto della vulnerabilità di chi vive o lavora nelle Rsa. Basta perché le misure di prevenzione e protezione devono essere potenziate e migliorate in una situazione di emergenza che ha trasformato molte strutture in lazzaretti".