Fase 2: Caucino, linee guida centri estivi date a enti locali

"La Regione Piemonte ha trasmesso questa mattina agli esponenti designati dalle associazioni delle autonomie locali le linee guida per l'apertura dei centri estivi". Lo sottolinea l'assessore al Welfare della Giunta Cirio, Chiara Caucino. "In questo modo - spiega Caucino - nell'incontro di domani in videoconferenza ci si potrà confrontare sul contenuto di una bozza di lavoro pensata per fornire indicazioni di dettaglio e giungere a una decisione condivisa in tempi estremamente brevi". "Riteniamo fondamentale - aggiunge - che prescrizioni siano chiare e fruibili, con regole di facile applicazione, capaci primariamente di tutelare il diritto dei bambini al gioco e alla socializzazione, soprattutto dopo il periodo di reclusione forzata. Le linee guida regoleranno in modo puntuale tutti gli spazi, la capacità ricettiva, l'organizzazione delle attività, il personale, la formazione degli operatori, l'accesso e la priorità. Un punto qualificante che ho fortemente voluto sarà la sinergia con il servizio civile universale nelle attività di natura ricreativa. Ci saranno anche precisazioni circa la collaborazione con i Centri per le Famiglie piemontesi, il protocollo sanitario, le modalità di accesso, accompagnamento e ritiro dei minori, l'erogazione dei pasti. Nulla sarà trascurato, neppure la governance, indispensabile per monitorare il sistema e affrontare gli eventuali problemi".