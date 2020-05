Martinetti (M5s), Riparti Piemonte è colata cemento

"Il 'Riparti Piemonte' è una colata di cemento sulla nostra regione. Il presidente Alberto Cirio e la Lega sfruttano l'emergenza Covid per favorire le speculazioni immobiliari, mentre molte aziende e lavoratori vengono dimenticati dal sistema dei bonus regionali". Cosi' il pentastellato Ivano Martinetti, fra i relatori di minoranza del provvedimento approdato oggi in Aula. "Ma più cemento - afferma il consigliere - significa maggiore rischio idrogeologico, meno sicurezza per i cittadini, e la possibilità di deturpare le bellezze del Piemonte. Il territorio è pieno di capannoni vuoti e di aree industriali dismesse. Sarebbe logico indirizzare gli incentivi per il settore edile alla loro riconversione. Recuperare l'esistente e riqualificarlo, sfruttando anche la grande opportunità che ci offre il Governo con il bonus del 110%, è la nostra proposta caduta nel vuoto, in nome dell'idea di sviluppo del centrodestra, che risale al secondo dopoguerra. Quanto accaduto nell'autunno scorso, ovvero strade distrutte, case allagate, paesi e frazioni isolati, imprese in ginocchio, è già dimenticato".