Fase 2: Unia, entro venerdì termina consegna mascherine

Entro la fine della settimana tutti i torinesi riceveranno le mascherine della Regione Piemonte inviate ai Comuni per la distribuzione. Ad affermarlo l'assessore alla Protezione Civile di Torino, Alberto Unia, durante le comunicazioni al Consiglio comunale. Unia ha ricordato che "la prima tranche di 440 mila mascherine inviate dalla Regione sono state tutte consegnate. Giovedì sera - ha aggiunto - sono arrivate in Comune le altre 441 mila mancanti e siamo partiti subito con la distribuzione, cominciando con le case Atc e comunali che concludiamo oggi. Per il resto - ha spiegato Unia - entro venerdì si dovrebbe chiudere la consegna a tutti attraverso gli amministratori di condominio e gli oltre 200 volontari".

Sul tema delle mascherine è anche intervenuto, rispondendo a un'interpellanza della consigliera Federica Scanderebech ( Rinascita Torino), l'assessore ai Diritti Marco Giusta che ha annunciato la produzione di 400 mascherine artigianali con banda trasparente per chi deve parlare con persone non udenti. I particolari dispositivi, ha spiegato Giusta, sono prodotti nell'ambito delle attivita' di 'Torino Solidale' e saranno distribuiti dall'Ente Nazionale Sordi, "inoltre - ha aggiunto l'assessore - abbiamo avuto una interlocuzione con le Farmacie Comunali che hanno acquistato 50 mascherine con banda trasparente che saranno vendute al prezzo di 4.40 euro". L'assessore ha poi ricordato che "i servizi comunali sono accessibili grazie all'acquisto di pannelli divisori in plexiglass per gli sportelli di front office, in particolare quelli della Divisione Servizi sociali, che potrebbero consentire all'operatore, in caso di necessità, di comunicare senza mascherina".