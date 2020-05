Fondi Piemonte: processo bis slitta, rischio prescrizione

È stato rimandato al prossimo anno il procedimento per Rimborsopoli bis, legato all'inchiesta sulle spese pazze a Palazzo Lascaris. L'udienza fissata al Tribunale di Torino il 2 luglio 2020 è stata rimandata alla stessa data del 2021, a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto diversi processi al rinvio. L'accusa di peculato potrebbe cadere per via della prescrizione, considerato che i fatti si riferiscono al periodo compreso tra il 2008 e il 2010. Al centro dell'inchiesta 1,8 milioni di euro di rimborsi sospetti da parte di una cinquantina di consiglieri regionali. Tra gli indagati era finito anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio, ma il gup ha già accolto la richiesta di archiviazione presentata del sostituto procuratore Alberto Caspani per lui e altri 28 consiglieri.