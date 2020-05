Dl Rilancio: settore eventi, a rischio 580.000 posti

Il settore degli eventi e del turismo organizzato in Italia - agenzie di viaggio, tour operator, agenzie organizzatrici di eventi, congressi e fiere - lancia un grido d'allarme: siamo stati dimenticati, 580.000 posti di lavoro sono a rischio. Dopo la campagna di Events&Live Industry (#Italialive) e il Manifesto per il turismo italiano, Alleanza Cooperative Italiane, Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza, Associazione Nazionale Banqueting e Catering, Astoi Confindustria Viaggi, Convention Bureau Italia, Fto - Federazione Turismo Organizzato, Mpi - Meeting Professionals Internationals, Association of Destination Management Executives Int, Club degli Eventi e della Live Communication, Federcongressi&eventi, Icca Italian Committe e Site - Society for Incentive Travel Excellence hanno scritto al premier Giuseppe Conte, al ministro per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, al ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, per chiedere "fondamentali misure a sostegno del settore, dagli ammortizzatori sociali ai crediti d'imposta sino a contribuiti a fondo perduto. Provvedimenti che dovranno essere assunti in forma di emendamenti all'attuale testo del Dl Rilancio". Il comparto, letteralmente spazzato via dal Coronavirus, racchiude 13 mila aziende in grado di generare 20 miliardi di fatturato e 80 mila addetti diretti, oltre a un indotto da 85 miliardi di euro e 650 mila posti di lavoro. Con il 40% di utilizzo delle strutture alberghiere, il comparto degli eventi costituiva il vero motore del turismo italiano, settore che con i suoi 232,2 miliardi di euro rappresentava il 13% del Pil nazionale e il 15% della forza lavoro.