Agricoltura: Piemonte leader per fondi psr erogati ad aprile

Nel Centro - Nord il Piemonte è tra le prime Regioni per liquidazione di contributi alle aziende agricole attraverso il Programma di sviluppo rurale 2014-2020. E in aprile, in piena emergenza Covid-19, la Regione ha liquidato 20 milioni, collocandosi al primo posto per risorse erogate, come risulta dal confronto fornito da Agea, l'Agenzia statale per le erogazioni in agricoltura. I contributi liquidati dalla Regione Piemonte attraverso i bandi del Psr 2014-2020 sono 553 milioni ovvero il 51,33% di avanzamento su una dotazione finanziaria complessiva di circa 1 miliardo. "Un ottimo risultato - commenta l'assessore all'Agricoltura della Giunta Cirio, Marco Protopapa - ottenuto grazie al lavoro continuativo e capillare dei funzionari regionali dell'assessorato all'Agricoltura in collaborazione con Arpea, l'agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura, che e' proseguito durante i giorni dell'emergenza Covid. Un'azione importante e necessaria per dare un aiuto concreto alle aziende agricole, che necessitano di liquidita' per affrontare la crisi causata dall'emergenza sanitaria".