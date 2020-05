Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, mercoledì 27 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3182 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: non sono attese variazioni dello scenario meteorologico con l'anticiclone sempre presente sull'Europa occidentale. Giornata in prevalenza soleggiata salvo nubi irregolari al mattino in Piemonte e ovest Liguria. Isolati fenomeni di instabilità diurna possibili sulle Alpi marittime. Temperature stabili o in lieve diminuzione, clima gradevole. Mar ligure poco mosso.