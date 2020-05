Cirio: ultimo giorno di scuola? Dicano quando si tornerà davvero

"I test sierologici non ti dicono se sei positivo al coronavirus e non ti danno alcuna patente di immunità. I test sierologici possono essere utili all'interno di comunità chiuse per una valutazione epidemiologiche. Stiamo lavorando con un programma organico che ci permetta di avere risultati validi per uno screeing massiccio di tutta la popolazione". Lo ha detto Alberto Cirio a 'Centocittà' su RadioUno. "Riaprire le scuole per l'ultimo giorno? Io sono favorevole che si dica con chiarezza quando si potrà tornare a scuola, in una scuola vera", ha aggiunto.