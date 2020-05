Regioni, non più rinviabile rilancio opere pubbliche

"Non è più rinviabile il rilancio delle opere pubbliche, accelerando la programmabilità degli investimenti e la crescita dei territori con un nuovo modello di sviluppo". Lo hanno affermato i rappresentanti delle Regioni in audizione sul decreto Rilancio, proponendo un piano straordinario di investimenti sostenibili, lo sblocco delle risorse già disponibili, la semplificazione normativa e la creazione di hub di programmazione e riparto sui territori. In particolare, in materia di sicurezza e trasporto, servizi idrici e tutela ambientale, politiche abitative e barriere architettoniche, edilizia scolastica, rete ospedaliera, banda ultra-larga, opere connesse ai Giochi Olimpici Milano-Cortina e alle Finali Atp di Torino. Anche a questo scopo, si tratta di "sfruttare al massimo la riprogrammazione delle risorse europee, in chiave anticiclica a favore della crescita e del contrasto all'emergenza Covid-19", hanno detto.