Aeroporti: Sagat, ok aiuti Alitalia ma noi ignorati

"Ben venga il sostegno ad Alitalia, ma il trasporto aereo italiano è anche altro. Non abbiamo avuto alcun contributo, Siamo stati dimenticati, completamente ignorati". Lo afferma all'Ansa Andrea Andorno, amministratore delegato della Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Torino. "Abbiamo posto la questione su più tavoli, sarebbe stato importante prevedere un risarcimento per non indebolire infrastrutture strategiche per il Paese come gli aeroporti", spiega Andorno che sottolinea lo sforzo fatto, in questi mesi difficili, dallo scalo consentendo il decollo di voli per motivi sanitari e per il trasporto di medicine all'estero. Lo scalo non è mai stato completamente chiuso perché considerato tra quelli strategici a livello nazionale ed è stato sempre in funzione un collegamento con Roma.