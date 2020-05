Riparti Piemonte: Cirio, risorse per ripartenza agricoltura

"Per venire incontro alle esigenze del mondo agricolo in questa fase Covid, molte delle quali anche di vecchia data, abbiamo rimodulato il Psr-Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 ereditato dalla precedente amministrazione per risolverne alcune lacune, trovare nuove risorse ed aiutare nella ripresa 6.000 aziende agricole di montagna e oltre 5.000 imprese nel settore agroambientale". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presentando i provvedimenti adottati in aiuto al settore agricolo nell'ambito di Riparti Piemonte. In particolare sono previsti 25 milioni di euro alle filiere dell'agroalimentare, ortofrutta e vitivinicolo per aumentare la competitività del settore agricolo piemontese e consentire alle organizzazioni di produttori di effettuare investimenti mirati; 2,5 milioni per i giovani che intendono avviare un'attività e migliorare la produzione; 1,35 milioni per agricoltori singoli e in cooperativa per la copertura di interessi sui prestiti, per la durata di un anno; 11 milioni per il potenziamento della rete di consulenza e di informazione alle imprese; 450.000 euro per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali: 8,3 milioni per indennità compensativa a sostegno.