CORONAVIRUS & POLITICA

Inchiesta bipartisan sull'emergenza, "la maggioranza non si tiri indietro"

Guanto di sfida del Pd Rossi alle forze di centrodestra: "Diano il via libera alla Commissione, altrimenti viene il sospetto che abbiano qualcosa da nascondere". Nessuna furia giustizialista ma "è necessario fare chiarezza su quanto avvenuto"

Non sarà l’Inquisizione e, dunque, se scacciano subito l’immagine di essi come Torquemada pronti a mandare al rogo i gestori, innanzitutto politici, dell’emergenza Coronavirus, i consiglieri del Pd però avvertono la maggioranza di centrodestra, con chiarezza e l’immagine del guanto di sfida: “Se sulla commissione di inchiesta si tirassero indietro, cosa che auspico non avvenga – dice Domenico Rossi – vorrebbe dire che hanno delle cose da nascondere”.

Di cose da chiarire, invece, i dem insieme a tutte le altre forze di opposizione con cui hanno preparato la proposta di istituzione della commissione, ritengono che ce ne siano “moltissime”. Esaurito il percorso del Riparti Piemonte, con annessa lotteria sui codici Ateco e inciampi e imbarazzi vari nell’individuare le categorie da sostenere, l’inchiesta che l’organismo del consiglio regionale sarà chiamato a condurre rappresenterà una delle varie fasi prodotte dalla pandemia e attraverserà quelle inziali così come le conseguenti.

La drammatica carenza di tamponi e di laboratori dove processarli, insieme all’altrettanto drammatica e spesso vana ricerca di quei dispositivi di protezione che ha connotato per settimane una gestione della crisi in cui si sono intrecciate mancanze dello Stato, con il Dipartimento della Protezione civile, a quelle della Regione.

Gli annunci troppo entusiastici sulle mascherine autarchiche, mostratesi poi come realizzate in Marocco e, per giunta, inadeguate all’uso ospedaliero e sanitario. Immagini, fotogrammi di un film che rischia di apparire ormai lontano anche se è passato un paio di mesi o poco più, ma che al contrario deve rimanere attuale per evitare che si riproponga in un futuro nessuno sa quanto prossimo.

“Ritardi nei tamponi, ritardi sulle mascherine, ritardi negli interventi sulle Rsa...”. Rossi snocciola i grani di un rosario che finiscono temi, uno in fila all’altro, per l’agenda della commissione la cui richiesta di istituzione le minoranze avevano annunciato da qualche settimana e che adesso, questione di giorni, proporranno formalmente all’assemblea di via Alfieri.

“Errori? Mi chiedo quali”, rispose in un’intervista l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, di fatto negando che nella Fase 1 ce ne siano stati e spostando, invece, l’attenzione su quelle carenze del sistema sanitario regionale che l’ondata di contagi avrebbe reso ancor più evidenti e gravide di conseguenze. Quasi certamente ci sono stati entrambi: gli errori e le carenze.

Ci sono state pure le migliaia di mail scomparse dal sistema che avrebbe dovuto raccogliere le richieste di tamponi nel momento di maggior picco di contagi, ricoveri e, purtroppo, morti. E poi, la commissione dovrà anche fare luce su altri ritardi che il consigliere del Pd elenca, come quelli che possono aver aggravato una situazione di per sé già pesantissima come quella delle Rsa. “Vogliamo capire quanto abbia pesato un’assenza di linee guida e di rapporto tra la rete ospedaliera e la medicina territoriale”, aggiunge Rossi.

La proposta di istituzione della commissione è pronta. Questa la conlusione del testo che i capigruppo dei partiti di minoranza presenteranno nei prossimi giorni: “Il consiglio si impegna a istituire una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Piemonte della durata di 12 mesi al fine di: analizzare le statistiche ed i dati raccolti dal sistema sanitario regionale, lo stato di fatto della sanità piemontese all’insorgere dell’epidemia e le politiche che negli anni lo hanno determinato, verificare gli atti, le prassi e gli strumenti messi in campo per la gestione della cosiddetta Fase 1, predisporre un approfondimento specifico utile all’implementazione di azioni utili per fronteggiare analoghi futuri scenari”.

Pochi giorni dopo l’annuncio della richiesta, ai primi di maggio, dal gruppo consigliare della Lega una analoga istanza, anche se con destinatario il Governo, che era parsa come una risposta all’iniziativa delle minoranze. Il capogruppo alla Camera e segretario regionale Riccardo Molinari in quei giorni annunciava una proposta di legge per l’istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare:

“Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 27 gennaio assicurava che l'Italia era prontissima a fronteggiare l'emergenza e che il nostro Paese aveva già adottato misure cautelative all'avanguardia e tutti i protocolli di prevenzione. Evidentemente non è stato così ed è giusto – aveva spiegato Molinari - che si faccia chiarezza”.

Di chiarezza, effettivamente, ce n’è bisogno sia guardando all’azione del Governo attraverso la sua struttura commissariale, sia a quella della Regione dove ad attestare che non tutto sia andato per il verso giusto non ci sono solo falle e ritardi, compresi quelli trascinatisi fino a questi giorni come nel caso dell’effettuazione dei tamponi sia per accertare contagi e non di meno per stabilire le guarigioni e la fine della quarantena. C’è nella gestione dell’emergenza in Piemonte, anche un proliferare di task force che è difficile non vedere come ripetute correzioni di una rotta confusa fin dall’inizio e rimedi a carenze in più di un ruolo di vertice.

Giusto che la commissione la cui istituzione dipenderà dalla maggioranza di centrodestra non sia un’Inquisizione. Ma l’alternativa non può essere, per nessuno (guardando all’emergenza, così come al sistema sanitario ereditato da scelte di precedenti giunte regionali) l’autoassoluzione.