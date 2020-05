Fase 2: a Torino il 2 giugno riaprono musei

Il prossimo 2 giugno molti musei torinesi riapriranno con le necessarie disposizioni per il distanziamento, entrate contingentate e dopo aver effettuato le sanificazioni secondo le prescrizioni del Governo. Alcuni invece hanno già iniziato in via sperimentale dallo scorso 18 maggio, per testare le procedure e verificare i flussi. "Martedì prossimo - afferma Francesca Leon, assessora alla cultura di Torino - la maggior parte dei nostri musei riaprirà. Il 2 giugno è una giornata simbolica per il nostro Paese e siamo felici che i cittadini possano tornare ad appropriarsi degli spazi della cultura, in sicurezza e con regole chiare e condivise. Si tratta di un graduale ritorno alla 'normalità' che, anche se non sarà la stessa di prima ci permetterà di riappropriarci della città e della quotidianità". L'hashtag #TorinoMuseiAperti, permetterà di vedere sui social le immagini che raccontano la preparazione degli spazi espositivi in attesa del pubblico, e poi gli scatti dei visitatori.